Lachapelle s’emballe Lachapelle

Lachapelle s’emballe

Dans le village Lachapelle Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Le Comité des Fêtes vous propose le samedi soir repas les flammèches de St Jean suivi du feu et dimanche, c’est vide-greniers. Tout le week-end exposition de collectionneurs, buvette et restauration sur place. Résa avant le 7/06 pour le repas du samedi et le vide-greniers.

Dans le village Lachapelle 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 12 85 19

English : Lachapelle s’emballe

For its 2? edition, the Comité des Fêtes association is offering a St-Jean bonfire on Saturday evening and a garage sale on Sunday. All weekend long, a collectors’ exhibition, refreshments and on-site catering. More information to come.

