Vide-greniers de Lachapelle s'emballe Lachapelle samedi 13 juin 2026.
Début : 2026-06-13
Le Comité des Fêtes vous propose un vide-grenier en plus de l'évènement. Tout le week-end une exposition de collectionneurs, buvette et restauration sur place. Plus de renseignements à venir.
Lachapelle 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 12 85 19
English : Vide-greniers de Lachapelle s'emballe
For its 2? edition, the Comité des Fêtes association is offering a St-Jean bonfire on Saturday evening and a garage sale on Sunday. All weekend long, a collectors’ exhibition, refreshments and on-site catering. More information to come.
