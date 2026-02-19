Vide-greniers de Lachapelle s’emballe Lachapelle

Vide-greniers de Lachapelle s’emballe

Dans le village Lachapelle Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Comité des Fêtes vous propose un vide-grenier en plus de l’évènement. Tout le week-end une exposition de collectionneurs, buvette et restauration sur place. Plus de renseignements à venir.

Dans le village Lachapelle 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 12 85 19

English : Vide-greniers de Lachapelle s’emballe

For its 2? edition, the Comité des Fêtes association is offering a St-Jean bonfire on Saturday evening and a garage sale on Sunday. All weekend long, a collectors’ exhibition, refreshments and on-site catering. More information to come.

