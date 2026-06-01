Ladies Night, Château du Portereau, Vertou
Ladies Night, Château du Portereau, Vertou vendredi 19 juin 2026.
Ladies Night Vendredi 19 juin, 19h30 Château du Portereau Loire-Atlantique
15 € l’entrée avec une boisson incluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T19:30:00+02:00 – 2026-06-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-19T19:30:00+02:00 – 2026-06-19T23:59:00+02:00
Embarque tes copines, tes voisines, tes cousines pour une soirée 100 % filles dans le cadre magique du Château du Portereau à Vertou.
Au programme : danser jusqu’au bout de la nuit , chanter fort (et faux) , rire beaucoup, vibrer et profiter !
Une soirée festive et engagée au profit du fonds Clémentine Vergnaud avec la participation de DJ Looping
On s’occupe de tout : planches apéritives en précommande et bar à disposition
Château du Portereau Rue du Portereau Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ladies-circle-nantes/evenements/soiree-100-filles »}]
Soirée 100 % filles avec DJ-set pour un maximum de lâcher-prise et d’amusement de 19h30 à 2h. nantes nantes métropole
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