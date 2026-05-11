Ladji Diaby et Mati Diop en conversation Lafayette Anticipations Paris

Lieu : Lafayette Anticipations

Adresse : 9, rue du Plâtre

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Cette rencontre est l’occasion de revenir sur la genèse de l’exposition, et sur les histoires qui nourrissent leurs pratiques respectives.

À l’occasion de son exposition Who’s Gonna Save The World?, Ladji Diaby invite la cinéaste Mati Diop pour une conversation autour des formes de résistance qui traversent leurs œuvres.
Le lundi 11 mai 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Tout public.

