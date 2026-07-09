L’ADN mène l’enquête Bibliothèque municipale Le Grand-Village-Plage

Informations pratiques

Le Grand-Village-Plage

L’ADN mène l’enquête

Bibliothèque municipale 3 boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 14:00:00

fin : 2026-10-22 16:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Atelier de découverte de jeux autour des empreintes digitales & génétiques et microscopie dans un laboratoire roulant, animée par l’École de l’ADN de la Nouvelle-Aquitaine. Sur réservation obligatoire, à partir de 9 ans.

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Bibliothèque municipale 3 boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 20 04 29

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English : DNA Leads the Investigation

A workshop introducing games based on fingerprints, genetics, and microscopy in a mobile lab, led by the Nouvelle-Aquitaine DNA School. Reservations required; ages 9 and up.

L’événement L’ADN mène l’enquête Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes