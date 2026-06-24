L’Adour en canoë-kayak Maison de l’Eau Jû-Belloc

Jû-Belloc

L’Adour en canoë-kayak

Maison de l’Eau JU-BELLOC Jû-Belloc Gers

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 09:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-26

La Maison de l’Eau invite les habitants et les visiteurs à découvrir un programme riche et varié d’animations estivales, entre nature, découvertes ludiques et sensibilisation à l’environnement.

Jusqu’au 27 août, le mercredi, accompagné d’un animateur du stado tarbais de canoë-kayak, laissez-vous porter au fil de l’eau pour une découverte originale du fleuve adour et de son écosystème.

Deux sorties prévues, à 9h et 13h30.

Conditions

– à partir de 8 ans,

– savoir nager,

– chaussures fermées pouvant aller dans l’eau.

– réservation obligatoire.

Tout au long de l’été, la Maison de l’Eau propose

Des ateliers nature pour explorer la faune et la flore locales, adaptés aux enfants comme aux familles, pour apprendre en s’amusant.

‍♀️ Des balades découvertes à la rencontre des zones humides et des trésors naturels, guidées par des animateurs passionnés.

Des animations créatives pour les plus jeunes, mêlant art et environnement.

Des expositions interactives sur les enjeux de l’eau et de la biodiversité, pour mieux comprendre et préserver notre ressource commune.

La Maison de l’Eau s’inscrit dans une démarche pédagogique et citoyenne, pour sensibiliser petits et grands aux enjeux environnementaux et valoriser le patrimoine naturel du Gers. .

Maison de l’Eau JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 5 62 08 35 98 g.chaudron@adour-amont.fr

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English :

The Maison de l’Eau invites residents and visitors to discover a rich and varied program of summer events, featuring nature, fun discoveries and environmental awareness.

Until August 27, on Wednesdays, accompanied by an instructor from the Stado Tarbais de Canoë-Kayak, let yourself be carried along by the water for an original discovery of the River Adour and its ecosystem.

Two outings planned, at 9 a.m. and 1:30 p.m.

Conditions

– 8 years and over,

– ability to swim,

– closed shoes suitable for water.

– reservation essential.

L’événement L’Adour en canoë-kayak Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65