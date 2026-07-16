Laëtitia-May Le Guelaff – LAURÉATE DU 37È GRAND PRIX DE SCULPTURE, Espace Culturel Lucien-Prigent, Landivisiau

Informations pratiques

Laëtitia-May Le Guelaff – LAURÉATE DU 37È GRAND PRIX DE SCULPTURE 13 février – 4 avril 2027 Espace Culturel Lucien-Prigent Finistère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-13T14:00:00+01:00 – 2027-02-13T17:30:00+01:00

Fin : 2027-04-04T14:00:00+02:00 – 2027-04-04T17:30:00+02:00

À travers une esthétique à la fois réaliste et stylisée, les sculptures de Laëtitia-May Le Guelaff présentent une interprétation artistique de l’animal plutôt qu’un rendu purement naturaliste. Ses formes, souvent épurées et dynamiques, parfois proches du croquis en volume, dégagent une expressivité unique. La diversité des matériaux utilisés confère tantôt force brute ou douceur à ces œuvres, entre robustesse et fragilité.

L’artiste explore le monde animal avec une approche sensible et expressive. Ses sculptures mettent en avant la puissance, la grâce et parfois la vulnérabilité des animaux sauvages, s’intéressant aux liens profonds qui unissent l’humanité et la faune.

En mettant à jour parfois l’agressivité constitutive de notre nature humaine, elle tente de sensibiliser le spectateur à toute une problématique d’ordre écologique et environnemental. Ses œuvres abordent également des thèmes liés à l’enfance et à la mémoire affective : l’animal devient vecteur d’émotions et de souvenirs, souvent associés à des figures mythologiques ou à des contes. Ainsi, une place significative est accordée à la figure du loup. Animal totémique à la frontière de la personnification, ce prédateur est exploré par l’artiste sous divers angles, mêlant mythologie, écologie et introspection humaine. Une expressivité renforcée depuis que la sculpteur peut travailler directement à leur contact au sein d’une véritable meute…

Espace Culturel Lucien-Prigent Rue du Manoir, Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-vallon.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 68 67 63 »}]

À travers des œuvres expressives en grès ou métal, Laëtitia-May Le Guelaff interroge notre lien à la nature, à l’enfance et aux enjeux écologiques.