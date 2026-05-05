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L’affaire Abdallah, Cinéma le Cratère, Toulouse

L’affaire Abdallah, Cinéma le Cratère, Toulouse

L’affaire Abdallah, Cinéma le Cratère, Toulouse mardi 9 juin 2026.

Lieu : Cinéma le Cratère

Adresse : 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse

Ville : 31400 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

L’affaire Abdallah Mardi 9 juin, 20h00 Cinéma le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T20:00:00+02:00 – 2026-06-09T21:45:00+02:00
Fin : 2026-06-09T20:00:00+02:00 – 2026-06-09T21:45:00+02:00

Cinéma le Cratère 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=C00VN »}]
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