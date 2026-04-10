L’affaire Dreyfus à Rennes Musée de Bretagne Rennes 20 juin – 31 août Ille-et-Vilaine

gratuit

Une nouvelle exposition permanente consacrée à l’affaire Dreyfus.

Été 1899. Rennes vit sous une tension extrême tandis que journalistes, militants et curieux affluent pour suivre le procès en révision du capitaine Dreyfus. En 1894, un premier procès le condamne pour trahison : coupable « idéal » dans un contexte marqué par un fort antisémitisme, Alfred Dreyfus est en réalité victime d’une machination judiciaire.Convaincus de son innocence, son épouse Lucie et son frère Mathieu se mobilisent sans relâche pour révéler la vérité. Grâce au ralliement d’intellectuels— au premier rang desquels Émile Zola — les preuves du complot et de l’innocence d’Alfred Dreyfus sont publiquement exposées. Pourtant, le 9 septembre 1899, malgré ces révélations, le conseil de guerre condamne une nouvelle fois Alfred Dreyfus, avec circonstances atténuantes.

Cette nouvelle exposition met en lumière les enjeux majeurs de l’Affaire et ses échos contemporains : vérité, justice, antisémitisme, ainsi que le rôle de la presse dans la construction de l’opinion.

Elle accorde aussi une place centrale à Alfred Dreyfus, l’homme derrière l’Affaire, et explore le procès de Rennes, permettant de plonger dans l’ambiance et le contexte de l’époque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-20T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-31T19:00:00.000+02:00

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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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