L’affaire Dreyfus Bibliothèque universitaire Centre Rennes
jeudi 1 octobre 2026 · Bibliothèque universitaire Centre · Rennes
Informations pratiques
L’affaire Dreyfus Bibliothèque universitaire Centre Rennes 1 – 31 octobre Ille-et-Vilaine
Entrée libre.
Du 1er au 31 octobre, la BU Centre vous présente l’exposition « L’affaire Dreyfus » élaborée par le Musée de Bretagne.
L’exposition évoque le [**déroulement et les enjeux**](https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Dreyfus) d’un événement qui a profondément divisé la société française et suscité une mobilisation internationale.
En replaçant l’affaire dans le contexte de la fin du 19e siècle, son déroulement précis est abordé grâce à un **découpage rythmé** et à une **chronologie simplifiée**. Les thématiques de la presse, des soutiens et oppositions y sont également présentées.
L’exposition est complétée par une **sélection thématique de documents**. contemporains et anciens de la fin du 19e siècle et du tout début du 20e siècle anciens
C’est l’occasion de mettre en lumière les ouvrages évoquant sur le [**procès en révision**](https://francearchives.gouv.fr/fr/pages_histoire/39548) **qui s’est tenu à** [**Rennes du 7 août au 9 septembre 1899**](https://bretagnemusees.bzh/collection/laudience-du-conseil-de-guerre-de-rennes-affaire-dreyfus/). Découvrez aussi les documents illustrés par des **photographies** et des **caricatures** de l’époque ainsi que d’autres pépites à découvrir sur place…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-01T08:45:00.000+02:00
Fin : 2026-10-31T22:00:00.000+01:00
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https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/bu-centre
Bibliothèque universitaire Centre 7 place Hoche Rennes Campus Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
bu-contact@listes.univ-rennes1.fr 0223233400
Rodrig MBock
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