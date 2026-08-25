L’affaire Grand Méchant Loup Saint-Germain-le-Gaillard
samedi 10 octobre 2026 · Saint-Germain-le-Gaillard
Informations pratiques
Saint-Germain-le-Gaillard
L’affaire Grand Méchant Loup
2 Rue des Écoles Saint-Germain-le-Gaillard Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 16:00:00
fin : 2026-10-10 17:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche
Durée 1h
Âge 12 ans +
La véritable histoire du Petit Chaperon Rouge, enfin dévoilée grâce au procès en révision du Grand Méchant Loup. Jean de La Fontaine en expert psychiatre, Charles Perrault en flic à la retraite, l’ainé des petits cochons, et autres victimes du loup se succèdent à la barre pour témoigner, avant un rebondissement, qui modifiera la perception que l’on a de la bête…Un récit palpitant, ponctué d’inserts sonores. .
2 Rue des Écoles Saint-Germain-le-Gaillard 50340 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10
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English : L’affaire Grand Méchant Loup
L’événement L’affaire Grand Méchant Loup Saint-Germain-le-Gaillard a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture
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