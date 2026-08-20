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L’affiche d’exposition à Genève: la collection du MAH, Bibliothèque de Genève, Genève

jeudi 10 juin 2027 · Bibliothèque de Genève · Genève

L’affiche d’exposition à Genève: la collection du MAH, Bibliothèque de Genève, Genève

Informations pratiques

Début
jeudi 10 juin 2027
Fin
jeudi 10 juin 2027
Lieu
Bibliothèque de Genève
Adresse
Promenade des Bastions 8, 1205 Genève
Ville
1204 Genève
Tarif
CHF 0.-

L’affiche d’exposition à Genève: la collection du MAH Jeudi 10 juin 2027, 12h15 Bibliothèque de Genève

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-10T12:15:00+02:00 – 2027-06-10T13:00:00+02:00
Fin : 2027-06-10T12:15:00+02:00 – 2027-06-10T13:00:00+02:00

Parcours dans la collection du Musée d’art et d’histoire (MAH) : comment les galeries et institutions genevoises ont-elles fait de l’affiche l’ambassadrice de leur programmation?

Par Maria Dolores Garcia-Aznar, historienne de l’art et collaboratrice scientifique au MAH.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Début de la conférence à 12h15
Environ 45 min, suivies d’un échange

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Les Jeudis midi de l’affiche explorent les métiers des arts graphiques à travers les regards de graphistes, d’historiennes et historiens.

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch [{« link »: « https://www.mahmah.ch/ »}, {« link »: « https://www.bge-geneve.ch/actualites/activites-rencontres/les-jeudis-midi-de-laffiche »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/
Quand l’affiche devient la vitrine de la vie artistique genevoise

Musée d’art et d’histoire

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