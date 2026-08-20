L’affiche d’exposition à Genève: la collection du MAH, Bibliothèque de Genève, Genève

Informations pratiques

L’affiche d’exposition à Genève: la collection du MAH Jeudi 10 juin 2027, 12h15 Bibliothèque de Genève

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-10T12:15:00+02:00 – 2027-06-10T13:00:00+02:00

Fin : 2027-06-10T12:15:00+02:00 – 2027-06-10T13:00:00+02:00

Parcours dans la collection du Musée d’art et d’histoire (MAH) : comment les galeries et institutions genevoises ont-elles fait de l’affiche l’ambassadrice de leur programmation?

Par Maria Dolores Garcia-Aznar, historienne de l’art et collaboratrice scientifique au MAH.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Début de la conférence à 12h15

Environ 45 min, suivies d’un échange

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Les Jeudis midi de l’affiche explorent les métiers des arts graphiques à travers les regards de graphistes, d’historiennes et historiens.

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch [{« link »: « https://www.mahmah.ch/ »}, {« link »: « https://www.bge-geneve.ch/actualites/activites-rencontres/les-jeudis-midi-de-laffiche »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/

Quand l’affiche devient la vitrine de la vie artistique genevoise

Musée d’art et d’histoire