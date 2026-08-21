« L’afghan box » la photographie ambulante d’Iris Chauveau, Prieuré de Serrabona, Boule-d’Amont

Informations pratiques

« L’afghan box » la photographie ambulante d’Iris Chauveau Dimanche 20 septembre, 15h00 Prieuré de Serrabona Pyrénées-Orientales

Gratuit, sur réservation. Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des 200 ans de la photographie, venez vous faire tirer le portrait, seul, entre amis ou en famille, dans le cadre du prieuré. La photographe Iris Chauveau réalisera votre portrait avec une Afghan Box Camera, un appareil photographique traditionnel permettant la prise de vue et le développement argentique instantané. Une expérience originale pour découvrir une technique photographique ancienne et repartir avec un souvenir unique.

Prieuré de Serrabona Boule-d’Amont, 66130 Boule-d’Amont, France Boule-d’Amont 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 63 53 04 »}, {« type »: « email », « value »: « prieuredeserrabona@cd66.fr »}]

Dans le cadre des 200 ans de la photographie, venez vous faire tirer le portrait, seul ou en famille à l’intérieur du prieuré, par la photographe Iris Chauveau, avec son afghan box camera (prise de…

© Iris Chauveau