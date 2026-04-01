Saint-Bonnet-de-Rochefort

L’After Work des Tacaros

Place de l’Église Saint-Bonnet-de-Rochefort Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Buvette, planches apéro, frites et soirée au chapeau. Happy Hour de 18h à 19h. Reprises chantées par Cavalier Seule.

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Place de l’Église Saint-Bonnet-de-Rochefort 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 43 28 99

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English :

Refreshment bar, appetizer boards, French fries and hat party. Happy Hour from 6pm to 7pm. Cover songs by Cavalier Seule.

L’événement L’After Work des Tacaros Saint-Bonnet-de-Rochefort a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Val de Sioule