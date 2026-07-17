L’agenda des tentacules, Théâtre du Grütli, Genève

Informations pratiques

L’agenda des tentacules 29 septembre – 2 octobre Théâtre du Grütli

25.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T19:30:00+02:00 – 2026-09-29T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Écrivons-nous notre environnement ou l’environnement nous écrit-il ?

Dans L’agenda des tentacules, les danseuses et le danseur apprivoisent l’espace accidenté et évoquent de manière optimiste notre nécessaire adaptation aux bouleversements. Toute en relief, leur danse est une invitation à la solidarité.

Mercredi 30 septembre à 14h30 représentation Relax.

Théâtre du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 +41 22 888 44 84 http://www.grutli.ch [{« type »: « link », « value »: « https://grutli.ch/spectacles/l-agenda-des-tentacules »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-grütli/

L’Agenda des tentacules

© Stéphanie Gygax