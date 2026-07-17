L’agenda des tentacules, Théâtre du Grütli, Genève
mardi 29 septembre 2026 · Théâtre du Grütli · Genève
Informations pratiques
L’agenda des tentacules 29 septembre – 2 octobre Théâtre du Grütli
25.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T19:30:00+02:00 – 2026-09-29T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00
Écrivons-nous notre environnement ou l’environnement nous écrit-il ?
Dans L’agenda des tentacules, les danseuses et le danseur apprivoisent l’espace accidenté et évoquent de manière optimiste notre nécessaire adaptation aux bouleversements. Toute en relief, leur danse est une invitation à la solidarité.
Mercredi 30 septembre à 14h30 représentation Relax.
Théâtre du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 +41 22 888 44 84 http://www.grutli.ch [{« type »: « link », « value »: « https://grutli.ch/spectacles/l-agenda-des-tentacules »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-grütli/
L’Agenda des tentacules
© Stéphanie Gygax
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