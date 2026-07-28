LAGRIMAS AZULES TI LICHOUS Nantes
jeudi 27 août 2026 · TI LICHOUS · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 19:00 – 22:30
Gratuit : non Tout public
À travers un répertoire de compositions originales et de détournements de compositeurs espagnols tels que Manuel De Falla ou Joachim Rodrigo, les trois protagonistes attisent le feu de la danse. Ils revendiquent l’ancrage résolument européen de leur musique, fréquentant quelques « chemins de traverse », bordés d’accents balkaniques et cultivant un jazz ouvert « à tous les vents du Sud ».Avec son jazz coloré et chaleureux, le trio réaffirme avec brio qu’il n’est guère de musique qui ne se joue des frontières.Laurent Jaulin : guitare flamencaDidier Ithursarry : accordéonGeoffroy Tamisier : trompette FB Lagrimas Azules https://youtu.be/-_7K5QdJ3U8?si=uvdreylmUknYOlEv
TI LICHOUS Nantes 44200
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