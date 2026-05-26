Azillanet

L’AGROFORESTERIE POUR LES NULS

Azillanet Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Initiez-vous à l’agroforesterie avec l’association Florir et un arboriculteur professionnel. Un rendez-vous concret et sans jargon pour comprendre les bases de la plantation d’arbres dans les cultures et passer facilement à l’action

Inscriptions avant le 3 juin

Un guide clair et accessible à tous pour s’initier aux bénéfices des arbres au cœur des parcelles. Animé par Quentin Bérode, arboriculteur passionné de la Pépinière Les Terres à Aigues-Vives, ce rendez-vous unique proposé par l’association Florir vous donne toutes les clés pour passer facilement de la théorie à la pratique. Que vous soyez curieux, amateur ou professionnel, vous découvrirez pourquoi et comment planter des arbres pour enrichir et réinventer vos modes de production, sans aucune complexité technique. Une opportunité idéale pour acquérir des bases solides, imaginer vos futurs projets et vous lancer en toute confiance dans une démarche écoresponsable, vertueuse et résiliente pour nos territoires. .

Azillanet 34210 Hérault Occitanie

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English :

Learn about agroforestry with the Florir association and a professional arboriculturist. A practical, jargon-free meeting to help you understand the basics of planting trees in your crops, and move easily into action

Register before June 3

L’événement L’AGROFORESTERIE POUR LES NULS Azillanet a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC