Lagui Espace Julien Marseille 6e Arrondissement
mardi 24 novembre 2026 · Espace Julien · Marseille 6e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 6e Arrondissement
Lagui
Mardi 24 novembre 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 20:00:00
fin : 2026-11-24
Date(s) :
2026-11-24
Lagui, le rappeur marseillais en concert à l’Espace Julien
Originaire des quartiers Félix Pyat et des Oliviers à Marseille, Lagui se révèle en octobre 2025 avec Ciro , qui cumule rapidement plusieurs millions d’écoutes.
Figure montante d’un rap français cru et réaliste, il enchaîne avec l’EP En Attendant en Croix , classé au Top SNEP en février 2026, puis des collaborations avec Kaaris, Niaks, Gazo et Jul.
Son premier album, En Croix , sorti en juin 2026, se hisse directement à la première place des ventes en France. .
Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com
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English :
Lagui, the rapper from Marseille, in concert at the Espace Julien
L’événement Lagui Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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