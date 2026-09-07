Laissez-vous conter l’histoire de Montaut-les-Créneaux par un guide du Pays d’art et d’histoire, Le village de Montaut-les-Créneaux, Montaut-les-Créneaux

Informations pratiques

Laissez-vous conter l’histoire de Montaut-les-Créneaux par un guide du Pays d’art et d’histoire Dimanche 20 septembre, 15h00 Le village de Montaut-les-Créneaux Gers

Gratuit. Sans réservation. Rendez-vous place de la Mairie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le castelnau s’est structuré au fil des siècles autour du château et de l’église. Au cœur de l’ancienne enceinte du village, dont subsiste une tour-porte restaurée, laissez-vous conter l’histoire de Montaut-les-Créneaux par un guide du Pays d’art et d’histoire.

Partez à la découverte de ses vestiges médiévaux et de son église, témoins de l’histoire du village.

Le village de Montaut-les-Créneaux Bourg, 32810 Montaut-les-Créneaux Montaut-les-Créneaux 32810 Gers Occitanie Montaut-les-Créneaux est un castelnau du XIIe siècle ayant conservé de nombreuses empreintes de son histoire. La plupart des vestiges du passé sont classés. En suivant le chemin de ronde, on peut apercevoir le château (privé) au donjon carré crénelé qui est à l’origine du nom de Montaut-les-Créneaux.

Le mur d’enceinte franchi, les maisons du village s’alignent de chaque côté de la place. Elles sont surtout bâties en moellon de calcaire. Leurs encorbellements et leurs colombages sont magnifiquement conservés.

L’église romane dédiée à saint Michel mérite que l’on s’y arrête, de ravissantes fresques en ornent les murs.

Des petits jardins parsemés dans le village aux chemins de randonnée qui rayonnent autour de Montaut-les-Créneaux, la nature est très présente ici. Des chemins de promenade conduisent vers bois de Pilhat, la chapelle de Biane ou le faubourg de Malartic. En chemin les points de vue sur la campagne et sur Auch toute proche sont magnifiques.

Le castelnau s’est structuré au fil des siècles autour du château et de l’église. Au cœur de l’enceinte du village, dont subsiste une tour-porte restaurée, laissez-vous conter l’histoire de par un du…

©Lionel Lizet/Office de tourisme Grand Auch Cœur de Gascogne