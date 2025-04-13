Rouen

L’Aître Saint-Maclou insolite

186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 15:00:00

fin : 2026-06-28 17:30:00

Date(s) :

2026-05-24 2026-06-28 2026-09-06 2026-10-11 2026-11-08

Visite guidée de ce lieu fascinant suivie d’un atelier de modelage en argile.

Durée : 1h de visite guidée + 1h30 d’atelier

Visite guidée de l’Aître Saint-Maclou

Ouvrez grands les yeux sur les décors macabres de cet ancien ossuaire du XVIème siècle devenu cimetière, école et lieu de vie. Votre guide vous en révèlera toutes les métamorphoses.

Atelier d’initiation démonstration

Initiez-vous ensuite, dans la Galerie des Arts du feu, au modelage de l’argile entre les mains d’un artisan passionné.

Chacun peut créer selon ses envies et préférences… Il est possible de travailler autour d’une seule création ou de plusieurs petits personnages, bougeoirs, vase, pot, cache-pot, plaque décorative, bijou, …

Les participants repartent avec leurs créations à l’issue de l’atelier. Celles-ci sont en faïence, à faire sécher dans un endroit chaud.

Pas de cuisson sur place .

186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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English : L’Aître Saint-Maclou insolite

L’événement L’Aître Saint-Maclou insolite Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Rouen tourisme