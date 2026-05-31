L’alimentation durable : un privilège de bobos ?, L’ESPACE, tiers-lieu d’après, Genève

L’alimentation durable : un privilège de bobos ? Mardi 23 juin, 08h30 L’ESPACE, tiers-lieu d’après

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T08:30:00+02:00 – 2026-06-23T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T08:30:00+02:00 – 2026-06-23T14:00:00+02:00

Et si le prix que nous payons ne reflétait pas le vrai coût de notre alimentation ? Venez comprendre, débattre et expérimenter les réalités économiques qui se cachent derrière nos assiettes !

Face aux tensions croissantes entre pouvoir d’achat, durabilité et rémunération des acteur·ices, une question centrale émerge : combien coûte réellement notre alimentation ?

À travers une matinée immersive, participative et concrète, cette journée propose d’explorer le “true cost” de notre système alimentaire en croisant les regards de consommateur·ices, producteur·ices, restaurateur·ices et institutions.

Loin d’un format classique, les participant·es seront invité·es à expérimenter, estimer, débattre et co-construire, afin de mieux comprendre les mécanismes économiques à l’œuvre et imaginer des pistes d’action concrètes.

Programme complet et inscription ici

Mardi 23 juin 2026, de 8h30 à 14h à L’ESPACE (Chemin du 23-Août 1, 1205 Genève)

L’ESPACE, tiers-lieu d’après chemin du 23-Août 1 Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://apres-ge.odooapps.ch/event/l-alimentation-durable-un-privilege-de-bobos-29/register »}] [{« link »: « https://apres-ge.odooapps.ch/event/l-alimentation-durable-un-privilege-de-bobos-29/register »}]

APRÈS-Ge poursuit son cycle « Un quartier, une planète » avec une nouvelle journée dédiée à l’alimentation.

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