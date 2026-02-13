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Lalinde en fête Lalinde

Lalinde en fête Lalinde

Lalinde en fête Lalinde vendredi 3 juillet 2026.

Ville : 24150 Lalinde

Département : Dordogne

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Lalinde

Lalinde en fête

Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Lalinde est en fête ce week-end! Trois jours où les manèges seront ouverts tous les après-midis et soirées.
17h Ouverture de la Fête Foraine
18h30 Marché gourmand autour des food-trucks place de la Bazinie, animé par un DJ
Restauration et buvette sur place.   .

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 42 15 27  comitedesfeteslalinde@gmail.com

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English : Lalinde en fête

L’événement Lalinde en fête Lalinde a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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