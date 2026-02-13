Lalinde en fête Lalinde
Lalinde en fête Lalinde vendredi 3 juillet 2026.
Lalinde
Lalinde en fête
Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Lalinde est en fête ce week-end! Trois jours où les manèges seront ouverts tous les après-midis et soirées.
17h Ouverture de la Fête Foraine
18h30 Marché gourmand autour des food-trucks place de la Bazinie, animé par un DJ
Restauration et buvette sur place. .
Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 42 15 27 comitedesfeteslalinde@gmail.com
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English : Lalinde en fête
L’événement Lalinde en fête Lalinde a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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