Lalinde

Lalinde en fête

Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Lalinde est en fête ce week-end! Trois jours où les manèges seront ouverts tous les après-midis et soirées.

8h30 petit marché artisanal et producteurs locaux

15h fête foraine

18h30 animation musicale par la banda Bande de Copains

22h30 feu d’artifice offert par la municipalité pour clôturer cette fête

Restauration et buvette sur place. .

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 42 15 27 comitedesfeteslalinde@gmail.com

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English : Lalinde en fête

L’événement Lalinde en fête Lalinde a été mis à jour le 2026-04-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides