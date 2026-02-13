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Lalinde en fête Lalinde

Lalinde en fête Lalinde

Lalinde en fête Lalinde dimanche 5 juillet 2026.

Ville : 24150 Lalinde

Département : Dordogne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Lalinde

Lalinde en fête

Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Lalinde est en fête ce week-end! Trois jours où les manèges seront ouverts tous les après-midis et soirées.
8h30 petit marché artisanal et producteurs locaux
15h fête foraine
18h30 animation musicale par la banda Bande de Copains
22h30 feu d’artifice offert par la municipalité pour clôturer cette fête
Restauration et buvette sur place.   .

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 42 15 27  comitedesfeteslalinde@gmail.com

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English : Lalinde en fête

L’événement Lalinde en fête Lalinde a été mis à jour le 2026-04-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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