Lama loisirs- Atelier philo autour des animaux Lieu dit Champ Paillot Mamirolle

Mamirolle

Lama loisirs- Atelier philo autour des animaux

Lieu dit Champ Paillot Lama Loisirs Mamirolle Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30 18:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Atelier philo en famille à la ferme les animaux comme thème de réflexion

Et si les animaux avaient quelque chose à nous apprendre ?

À travers un atelier philosophique accessible aux enfants comme aux adultes, nous explorerons ce que les animaux peuvent nous apprendre sur nos émotions et notre rapport au monde.

Un moment ludique et réflexif pour observer, dialoguer, questionner… et peut-être voir autrement.

Animé par Laurence Bouchet

Sur inscription obligatoire .

Lieu dit Champ Paillot Lama Loisirs Mamirolle 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lama loisirs- Atelier philo autour des animaux

L’événement Lama loisirs- Atelier philo autour des animaux Mamirolle a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON