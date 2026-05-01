Lama loisirs- Atelier philo autour des animaux Lieu dit Champ Paillot Mamirolle
Lama loisirs- Atelier philo autour des animaux Lieu dit Champ Paillot Mamirolle samedi 30 mai 2026.
Mamirolle
Lama loisirs- Atelier philo autour des animaux
Lieu dit Champ Paillot Lama Loisirs Mamirolle Doubs
Tarif : 15 – 15 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30 18:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Atelier philo en famille à la ferme les animaux comme thème de réflexion
Et si les animaux avaient quelque chose à nous apprendre ?
À travers un atelier philosophique accessible aux enfants comme aux adultes, nous explorerons ce que les animaux peuvent nous apprendre sur nos émotions et notre rapport au monde.
Un moment ludique et réflexif pour observer, dialoguer, questionner… et peut-être voir autrement.
Animé par Laurence Bouchet
Sur inscription obligatoire .
Lieu dit Champ Paillot Lama Loisirs Mamirolle 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Lama loisirs- Atelier philo autour des animaux
L’événement Lama loisirs- Atelier philo autour des animaux Mamirolle a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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