Safari Comtois au départ de Mamirolle Mamirolle
Safari Comtois au départ de Mamirolle Mamirolle samedi 25 avril 2026.
Mamirolle
Safari Comtois au départ de Mamirolle
30 Rue de la Gare Mamirolle Doubs
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif réduit
Carte Jeune
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-04-25 2026-05-30 2026-06-27 2026-07-25 2026-08-29 2026-09-26
Saurez vous reconnaitre les big five franc comtois ?
Balade commentée et accompagnée en vélos électriques * de 2h30 pendant laquelle nous irons chercher les animaux franc-comtois. En vrai aventuriers nous apprendrons à lire une carte , utiliser une boussole et bien sûr prendre le temps d’observer les animaux avec des jumelles ou la loupe!
Une Happy Experience 100% garantie pour vos sorties en famille ou entre amis
*Accessible à partir de 12 ans
matériel fourni (casques et vélos)
départ garanti à partir de 4 personnes
Rdv départ parking de la pharmacie à 10h
possibilité de navette en train depuis Besançon .
30 Rue de la Gare Mamirolle 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 53 53 62 marion.michel@happys-experience.fr
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English : Safari Comtois au départ de Mamirolle
L’événement Safari Comtois au départ de Mamirolle Mamirolle a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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