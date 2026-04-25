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Safari Comtois au départ de Mamirolle Mamirolle

Safari Comtois au départ de Mamirolle Mamirolle samedi 25 avril 2026.

Adresse : 30 Rue de la Gare

Ville : 25620 Mamirolle

Département : Doubs

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : 35 35 Tarif réduit Carte Jeune

Mamirolle

Safari Comtois au départ de Mamirolle

30 Rue de la Gare Mamirolle Doubs

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif réduit
Carte Jeune

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-04-25 2026-05-30 2026-06-27 2026-07-25 2026-08-29 2026-09-26

Saurez vous reconnaitre les big five franc comtois ?
Balade commentée et accompagnée en vélos électriques * de 2h30 pendant laquelle nous irons chercher les animaux franc-comtois. En vrai aventuriers nous apprendrons à lire une carte , utiliser une boussole et bien sûr prendre le temps d’observer les animaux avec des jumelles ou la loupe!
Une Happy Experience 100% garantie pour vos sorties en famille ou entre amis

*Accessible à partir de 12 ans
matériel fourni (casques et vélos)
départ garanti à partir de 4 personnes
Rdv départ parking de la pharmacie à 10h
possibilité de navette en train depuis Besançon   .

30 Rue de la Gare Mamirolle 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 53 53 62  marion.michel@happys-experience.fr

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English : Safari Comtois au départ de Mamirolle

L’événement Safari Comtois au départ de Mamirolle Mamirolle a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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