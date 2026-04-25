Mamirolle

Safari Comtois au départ de Mamirolle

30 Rue de la Gare Mamirolle Doubs

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif réduit

Carte Jeune

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-30 2026-06-27 2026-07-25 2026-08-29 2026-09-26

Saurez vous reconnaitre les big five franc comtois ?

Balade commentée et accompagnée en vélos électriques * de 2h30 pendant laquelle nous irons chercher les animaux franc-comtois. En vrai aventuriers nous apprendrons à lire une carte , utiliser une boussole et bien sûr prendre le temps d’observer les animaux avec des jumelles ou la loupe!

Une Happy Experience 100% garantie pour vos sorties en famille ou entre amis

*Accessible à partir de 12 ans

matériel fourni (casques et vélos)

départ garanti à partir de 4 personnes

Rdv départ parking de la pharmacie à 10h

possibilité de navette en train depuis Besançon .

30 Rue de la Gare Mamirolle 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 53 53 62 marion.michel@happys-experience.fr

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English : Safari Comtois au départ de Mamirolle

L’événement Safari Comtois au départ de Mamirolle Mamirolle a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON