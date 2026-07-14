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L’AMANTE ANGLAISE, MARGUERITE DURAS / ÉMILIE CHARRIOT Théâtre National de Bretagne Rennes 16 – 26 mars 2027 Ille-et-Vilaine

Marguerite Duras explore le mystère d’un crime inexplicable. Au centre de la pièce, un interrogatoire troublant, dont émerge peu à peu les failles d’un couple et les abîmes de l’âme humaine.

Inspirée d’un fait divers, Marguerite Duras explore le mystère d’un crime inexplicable. Au centre de la pièce, un interrogatoire troublant, dont émerge peu à peu les failles d’un couple et les abîmes de l’âme humaine.

Une nuit, dans le village de Viorne, Claire Lannes assassine sa cousine sourde et muette, Marie-Thérèse Bousquet. Elle découpe le corps et disperse certains morceaux. Elle avoue ensuite son crime sans toutefois pouvoir en expliquer la raison. Un interrogateur tente alors de comprendre : il questionne d’abord Pierre Lannes, le mari, puis Claire elle-même. De ces échanges surgit peu à peu le portrait d’un couple enfermé dans un quotidien silencieux, où chacun vit à côté de l’autre comme un étranger.

Les souvenirs, les non-dits et les obsessions affleurent dans une parole fragmentée, faite d’hésitations et de silences. La force du texte se dévoile : un théâtre de la parole, tendu et hypnotique, où la vérité semble toujours se dérober.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-16T20:00:00.000+01:00

Fin : 2027-03-26T21:40:00.000+01:00

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Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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