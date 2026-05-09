Lamartine et les femmes Conversation poétique Chateau Saint-Point

Saint-Point

Lamartine et les femmes Conversation poétique

Chateau Château de Saint-Point Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-15 20:00:00

Date(s) :

2026-07-15

A la suite de la création du parcours poétique imaginé en 2025 pour mettre en valeur le parc romantique d’Alphonse de Lamartine et permettre aux visiteurs d’entrer dans son œuvre poétique, une nouvelle rencontre littéraire vient aujourd’hui prolonger cette immersion sensible et poétique.

Catherine Salviat, qui avait accepté de prêter sa voix à plusieurs extraits enregistrés spécialement pour le parcours poétique, revient à Saint-Point pour faire entendre à nouveau certains textes, lors d’une lecture exceptionnelle, dans le parc du château de Saint-Point. Elle sera accompagnée par Daniel de Montplaisir, historien et grand spécialiste de Lamartine, auteur de Lamartine, un poète en politique (Paris, Tallandier, 2020)

A travers une sélection de textes choisis, cette conversation poétique évoquera les figures féminines qui ont inspiré le poète. Du berceau à la tombe, Alphonse de Lamartine a vécu auprès de femmes qui l’ont aidé à trouver son chemin et contribué à bâtir son destin. Depuis la mère omniprésente, âme du foyer, jusqu’à la nièce consolatrice des derniers jours, ses rêves, ses inspirations, ses amours et ses fascinations lui vinrent de femmes nichées dans les interstices de l’Histoire.

Le 15 juillet, c’est chez lui que nous évoquerons leur souvenir.

Une invitation à suivre, une fois encore, les pas de Lamartine dans le parc de Saint-Point…. .

Chateau Château de Saint-Point Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@chateaudelamartine.fr

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English : Lamartine et les femmes Conversation poétique

L’événement Lamartine et les femmes Conversation poétique Saint-Point a été mis à jour le 2026-05-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)