Lamartine Poète et visionnaire Route des Places Igé

Informations pratiques

Igé

Lamartine Poète et visionnaire

Route des Places Chapelle de Domange Igé Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 18:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Lamartine, poète et visionnaire

Cette lecture théâtralisée met en scène Lamartine, poète et homme engagé en politique, et Marianne, son épouse, pour évoquer la trajectoire sociale et politique du poète.

Alphonse de Lamartine fut le poète romantique des Méditations poétiques, et de ce magnifique poème dédié à un amour inachevé, Le lac.?Qui sait qu’il fut diplomate, conseiller municipal, conseiller général, président du Conseil général de Saône et Loire, Député pendant vingt ans, ministre des Affaires étrangères du Gouvernement provisoire de la Deuxième République qu’il proclama à Paris. Il lutta pour la liberté de la presse, pour l’instruction, contre l’esclavage, contre la peine de mort en politique. Il était poète, révolutionnaire et plus largement visionnaire.?Inspiré du roman de Sylvie Yvert, Il était une fois Lamartine, la lecture met en jeu Alphonse et Marianne, l’écrivain et la peintre, le politique et la sculptrice, l’homme et la femme. Au crépuscule de leur vie, Marianne rappelle à Alphonse sa poésie sans égale, son combat incessant au service de la nation et de la République. Ils se souviennent des moments vécus où la bêtise et la violence côtoient l’intelligence et la tolérance.?Danseuse et comédienne Juliette Lemoine, collabore avec la Compagnie Utopia, Les Désaxés Théâtre, la Compagnie de la Goutte, Traction Avant Cie .. ?Jean-Pierre Roos, est auteur de théâtre avec près d’une dizaine de textes créés, pour certains, au Festival d’Avignon, joués sur des scènes nationales, en Belgique et au Canada. Comédien, il travaille entre autres avec Gérard Guillaumat, Michaël Lonsdale et Bernadette Lafont.?Annabelle Rogelet, violoncelliste, depuis le Clunisois, où elle enseigne, se produit dans la Région, en France et au-delà.

L’association Lamartine Aujourd’hui fait connaître les valeurs, idées, écrits, actions d’Alphonse de Lamartine, leur dimension visionnaire, avant-gardiste, pacifiste, sociale, européenne ouverte aux cultures et aux religions. L’association organise banquets républicains, lectures de textes montrant que Lamartine nous parle, interventions en direction des jeunes.?Durée 1 heure 15 mn. .

Route des Places Chapelle de Domange Igé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 36 18 39 aujourdhuilamartine@orange.fr

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English : Lamartine Poète et visionnaire

L’événement Lamartine Poète et visionnaire Igé a été mis à jour le 2026-07-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)