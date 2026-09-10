L’Âme du Bois, Chapelle Sainte-Blandine, Metz

Informations pratiques

L’Âme du Bois 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Blandine Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’association Sybaris, qui oeuvre au sein de la Chapelle Sainte-Blandine, présente une nouvelle exposition réunissant les sculptures de Reinhard Fescharek, les photographies de Jonk et les sculptures de Jean-Marie Wunderlich, dans un parcours déployé à la Chapelle, au Temple Neuf, et à la Cathédrale (Crypte Sud).

Chapelle Sainte-Blandine 6 rue de la Gendarmerie, 57000 Metz Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est La chapelle Sainte-Blandine est la chapelle désaffectée de l’ancien hôpital Sainte-Blandine. Après des travaux de rénovation, elle a rouvert au public à l’été 2024.

La chapelle Sainte-Blandine est le dernier grand bâtiment de l’Annexion. La construction de cette chapelle a commencé en 1907, juste après l’inauguration de deux bâtiments emblématiques : la gare et le Temple Neuf. Elle bénéficie donc du savoir-faire des architectes, artistes et artisans de l’époque. Achevée en 1910, la chapelle a été dessinée par Wilhelm Schmitz, alors conservateur en chef du patrimoine de Lorraine et architecte de la reconstruction de la cathédrale après Tornow.

La chapelle illustre la volonté de construire la cité de demain tout en valorisant le patrimoine historique. Elle est un exemple frappant du style syncrétique propre à la période, avec des fenêtres gothiques et des créneaux sur le bâtiment annexe situé rue de la Gendarmerie. L’intérieur de la chapelle est de style néo-roman, néo-gothique et néo-carolingien, avec des vitraux figuratifs réalisés par Michel Thiriat. La chapelle est également dotée d’un orgue néoclassique Haerpfer-Hermann datant de 1977.

L’association Sybaris, qui oeuvre au sein de la Chapelle Sainte-Blandine, présente une nouvelle exposition réunissant les sculptures de Reinhard Fescharek, les photographies de Jonk et les sculptures…

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