L’amour de Roméo et Juliette, Salle Louis-Aragon, Saint-Florent-sur-Auzonnet

L’amour de Roméo et Juliette Samedi 16 mai, 20h00 Salle Louis-Aragon Gard

12 € en prévente, 15 € sur place, 10 € pour les – 15 ans. Plateau repas 15 € (sur réservation)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T20:00:00+02:00 – 2026-05-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T20:00:00+02:00 – 2026-05-16T22:00:00+02:00

Adaptation originale de la célèbre tragédie de Shakespeare, proposée par l’Agence de Voyage Imaginaire, à l’invitation de l’Association Culturelle de Saint-Florent.

Dès 8 ans.

Salle Louis-Aragon 41 montée de l’Aubradou, 30960 Saint-Florent-sur-Auzonnet Saint-Florent-sur-Auzonnet 30960 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.helloasso.com/associations/association-culture-et-art-contemporain-acac/evenements/l-amour-de-romeo-et-juliette »}]

Une version portée par Valérie Bournet et Pépita Car. Mise en scène de Philippe Car. Représentation suivie d’un échange avec les artistes.