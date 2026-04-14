VTT : 4e Randuro Courgette, Saint-Florent-sur-Auzonnet, Saint-Florent-sur-Auzonnet

VTT : 4e Randuro Courgette Dimanche 26 avril, 07h30 Saint-Florent-sur-Auzonnet Gard

22 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T07:30:00+02:00 – 2026-04-26T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T07:30:00+02:00 – 2026-04-26T13:00:00+02:00

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Plusieurs parcours ouverts à tous les niveaux et aux vélos à assistance électrique (VAE). Cyclisme Sport