L’amour en scène au Théâtre Graslin à Nantes !, Théâtre Graslin, Nantes

L’amour en scène au Théâtre Graslin à Nantes ! Samedi 9 mai, 14h00 Théâtre Graslin Loire-Atlantique

Entrée libre. Participation à la scène ouverte sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

À l’occasion de Tous à l’Opéra 2026, Angers Nantes Opéra ouvre ses portes et se transforme en un véritable lieu de rencontre où jeunesse, amour et création artistique sont à l’honneur.

Au programme : scène ouverte, bar convivial, espace d’expression, lectures et rencontres avec les différents métiers de l’Opéra.

Le public pourra se rassembler autour d’une scène ouverte où toutes les formes d’art auront la parole pour explorer le thème de l’amour. Les informations et modalités d’inscription pour celles et ceux qui souhaitent participer seront communiquées prochainement : restez connectés !

Cette journée, placée sous le signe de l’amour, thématique universelle et intergénérationnelle qui donnera le ton de la future saison portée par Alexandra Lacroix, invite chacun à exprimer sa créativité et ses émotions.

Vous pourrez vous détendre sur transats et coussins, feuilleter des ouvrages dans l’espace librairie ou savourer un verre au bar, tout en contribuant à une fresque collective ou à un micro-trottoir en extérieur.

Venez en famille ou entre amis : l’entrée est gratuite et vous êtes invités à rester aussi longtemps que vous le souhaitez.

Théâtre Graslin Place Graslin Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Au programme : scène ouverte, bar convivial, espace d’expression, lectures et rencontres avec les différents métiers de l’Opéra. Scène ouverte Opéra

Martin Argyroglo