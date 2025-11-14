Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’AMOUR LES PIEDS DANS L’EAU Perpignan

L’AMOUR LES PIEDS DANS L’EAU

L’AMOUR LES PIEDS DANS L’EAU Perpignan jeudi 7 mai 2026.

L’AMOUR LES PIEDS DANS L’EAU

113 Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 16 – 16 – 16

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-07 21:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-07 2026-05-10 2026-05-14 2026-05-17

La Boite à Rire
  .

113 Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 60 27 40 36 

English :

La Boite à Rire

German :

La Boite à Rire (Die Lachbox)

Italiano :

La Boite à Rire

Espanol :

La Boite à Rire

L’événement L’AMOUR LES PIEDS DANS L’EAU Perpignan a été mis à jour le 2025-11-14 par PERPIGNAN TOURISME