Lancement Collection Fléchette 5 ANS, Mondes en commun – Musée départemental Albert Kahn, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Lancement Collection Fléchette 5 ANS Jeudi 29 octobre, 20h30 Mondes en commun – Musée départemental Albert Kahn Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T20:30:00+01:00 – 2026-10-29T21:00:00+01:00

Fin : 2026-10-29T20:30:00+01:00 – 2026-10-29T21:00:00+01:00

Fléchette est une collection de livres où dialoguent les images des Archives de la Planète (1909-1931) – vaste projet documentaire qui constituent à ce jour le socle des collections du musée départemental Albert-Kahn – avec des textes d’autrices et d’auteurs contemporain.e.s. Textes documentaires, poétiques ou essais, chaque livre est composé par une autrice ou un auteur, invité.e à se saisir d’une seule image – autochrome et/ou film – à partir de laquelle elle/il écrit. Fléchette est dirrigée par Adrien Genoudet, également auteur pour la collection, et éditée par Céline Pévrier aux éditions Sun/Sun.

Une actualisation et une réactualisation cent ans plus tard de la question de la disparition des mondes. Chacun des ouvrages comporte en ouverture une reproduction de l’autochrome choisie insérée en première page.

Mondes en commun – Musée départemental Albert Kahn Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France

Fléchette est une collection de livres où dialoguent les images des Archives de la Planète (1909-1931) – vaste projet documentaire qui constituent à ce jour le socle des collections du musée – avec à…

© Typical Organization – sun/sun éditions