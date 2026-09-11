Lancement de Saison 26/27 WANTED Rue du 19 Mars 1962 Léognan
vendredi 11 septembre 2026 · Rue du 19 Mars 1962 · Léognan
Informations pratiques
Léognan
Lancement de Saison 26/27 WANTED
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
19h Présentation des meilleurs moments de la saison culturelle à venir.
À l’issue, un apéritif offert en attendant le spectacle.
20h30 Spectacle gratuit WANTED
Western sans moyen
Tout public à partir de 10 ans
Durée 50 min
WANTED est une parodie du western, entièrement mimée et sonorisée par une comédienne et un bruiteur. Il est la voix, elle est le corps et à eux deux ils jouent tous les personnages du Far West, du shérif orgueilleux au bandit sanguinaire en passant par le banquier, le prisonnier et la femme fatale. Avec une synchronisation méthodique, ils s’amusent des clichés à la façon du cartoon, et racontent entre les lignes du western une autre histoire, la leur, un peu absurde et un brin tragique.
Cie BRUITAL
Collaboration à l’écriture et à la mise en scène Anne Bouchard. .
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr
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English : Lancement de Saison 26/27 WANTED
L’événement Lancement de Saison 26/27 WANTED Léognan a été mis à jour le 2026-08-28 par Sud Bordeaux Tourisme
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