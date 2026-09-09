Informations pratiques

Sélestat

Lancement des festivités de Noël

Centre ville Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-20 11:00:00

fin : 2026-11-21 20:00:00

Date(s) :

2026-11-20 2026-11-21 2026-11-22

Lancement des festivités de Noël sur 3 jours avec allumage du sapin de la place d’Armes, animations et spectacle nocturne

Le lancement des festivités de Noël se déroulent tout au long du week-end

Vendredi alors que les chalets ont ouvert leur auvent, l’heure est à l’allumage du grand sapin place d’Armes à 18h ! Non loin de là, l’esprit de Noël sera imploré au son des cors des Alpes.

Samedi Voilà les expositions de Noël qui se dévoilent aux visiteurs.

Dimanche Spectacle nocturne, poétique et féérique Jusqu’à la lune par la compagnie Scène en chantier. Parc des Remparts à 17h. Tout public, gratuit 0 .

Centre ville Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr

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English :

Launch of the 3-day Christmas festivities with the lighting of the Christmas tree in Place d’Armes, entertainment and a night-time show

L’événement Lancement des festivités de Noël Sélestat a été mis à jour le 2026-08-30 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme