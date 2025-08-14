Informations pratiques

Masevaux-Niederbruck

Lancement des illuminations de Noël

Place Clemenceau Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20 18:30:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Le temps d’une soirée, les rues et les places de la commune s’éclairent pour plonger les visiteurs dans l’ambiance chaleureuse des fêtes de fin d’année. Cet événement ouvre également la période des animations de Noël, avec notamment le coup d’envoi de la traditionnelle balade féerique.

Retrouvez également le traditionnel vin chaud offert par la municipalité. 0 .

Place Clemenceau Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

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English :

L’événement Lancement des illuminations de Noël Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach