Lancement des illuminations de Noël Masevaux-Niederbruck
vendredi 20 novembre 2026 · Masevaux-Niederbruck
Informations pratiques
Masevaux-Niederbruck
Lancement des illuminations de Noël
Place Clemenceau Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-20 18:30:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Le temps d’une soirée, les rues et les places de la commune s’éclairent pour plonger les visiteurs dans l’ambiance chaleureuse des fêtes de fin d’année. Cet événement ouvre également la période des animations de Noël, avec notamment le coup d’envoi de la traditionnelle balade féerique.
Retrouvez également le traditionnel vin chaud offert par la municipalité. 0 .
Place Clemenceau Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Lancement des illuminations de Noël Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
À voir aussi à Masevaux-Niederbruck (Haut-Rhin)
- Marché paysan Masevaux-Niederbruck 10 septembre 2026
- Concert Banana Camp Masevaux-Niederbruck 11 septembre 2026
- Concert Caruana Masevaux-Niederbruck 12 septembre 2026
- Trail de Masevaux Masevaux-Niederbruck 13 septembre 2026
- Conférence Le Mystère des Passeurs d’Âmes Masevaux-Niederbruck 18 septembre 2026