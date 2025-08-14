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AGENDA · Masevaux-Niederbruck

Lancement des illuminations de Noël Masevaux-Niederbruck

vendredi 20 novembre 2026 · Masevaux-Niederbruck

Lancement des illuminations de Noël Masevaux-Niederbruck

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Place Clemenceau
Ville
68290 Masevaux-Niederbruck
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Masevaux-Niederbruck

Lancement des illuminations de Noël

Place Clemenceau Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-20 18:30:00
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-20

Le temps d’une soirée, les rues et les places de la commune s’éclairent pour plonger les visiteurs dans l’ambiance chaleureuse des fêtes de fin d’année. Cet événement ouvre également la période des animations de Noël, avec notamment le coup d’envoi de la traditionnelle balade féerique.

Retrouvez également le traditionnel vin chaud offert par la municipalité. 0  .

Place Clemenceau Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99 

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English :

L’événement Lancement des illuminations de Noël Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach

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