Lancement du Collectif Bon.nes Taproom Aerofab Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 13:00 –

Gratuit : non Tout public

Pour son lancement, le collectif Bon.nes célèbre le solstice à lal Taproomaerofab samedi 20 juin 2026 ! ????????A 13h, banquet avec menu-manifeste en 5 temps imaginé par les cheffes Fumatoclub et Maellea braham de La Mandale, Domitille Clergeau de Fair_e_, Famu, Tessy de Biragiet, Eloise de DalleAvec les légumes d’Alice Menard, Olga Barazer et la ferme du bois des anses et le pain de Facettes> tarif du banquet : 35 € sur réservation : https://www.helloasso.com/associations/al-ma/evenements/banquet-par-le-collectif-bon-nes ?????A partir de 15h, line up de DJ depuis le patio jusqu’au sunset sur la Loire, puis sous le lustre mythique de la Taproom jusqu’à 2h avec Flora, La plaisir, Pauline Gompertz & more surprises to come.????????Et en cuisine, line up de cheffes avec de la streetfood à manger sur le dancefloor toute la soirée avec Juliette Rouillep de Personnes, Tessy et Eulalie Piemont de Giragi????????Toute la journée, sélection de vins de vigneronnes de la vallée de la Loire par Marthe de La Mandale et les bières de la Brasserie Vestibule.

Taproom Aerofab Nantes 44200

https://www.helloasso.com/associations/al-ma/evenements/banquet-par-le-collectif-bon-nes



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