Vide-greniers du quartier Chalâtres Place Victor Richard Nantes
Vide-greniers du quartier Chalâtres Place Victor Richard Nantes dimanche 14 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 09:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Les gains du vide-greniers financent les illuminations de Noël de la place. Bar et restauration sur place.Inscriptions pour les exposants : jusqu’au 12 juin au bar-restaurant Les Filles de la côte. 12 € l’emplacement.
Place Victor Richard Nantes 44021
https://www.facebook.com/associationdescommercantschalatres
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