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Vide-greniers du quartier Chalâtres Place Victor Richard Nantes

Vide-greniers du quartier Chalâtres Place Victor Richard Nantes

Vide-greniers du quartier Chalâtres Place Victor Richard Nantes dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Place Victor Richard

Adresse : Place Victor Richard 44000 Nantes

Ville : 44021 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 09:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 09:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Les gains du vide-greniers financent les illuminations de Noël de la place. Bar et restauration sur place.Inscriptions pour les exposants : jusqu’au 12 juin au bar-restaurant Les Filles de la côte. 12 € l’emplacement.

Place Victor Richard Nantes 44021
https://www.facebook.com/associationdescommercantschalatres


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