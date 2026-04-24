Vide-greniers du quartier Chalâtres Place Victor Richard Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 09:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Les gains du vide-greniers financent les illuminations de Noël de la place. Bar et restauration sur place.Inscriptions pour les exposants : jusqu’au 12 juin au bar-restaurant Les Filles de la côte. 12 € l’emplacement.

Place Victor Richard Nantes 44021

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