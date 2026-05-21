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Lancement du corner La Halte Rouillacaise REMI LANDIER La cave le CHAI 27 Rouillac

Lancement du corner La Halte Rouillacaise REMI LANDIER La cave le CHAI 27 Rouillac jeudi 11 juin 2026.

Lieu : REMI LANDIER La cave le CHAI 27

Adresse : 133 rue de Châteauneuf

Ville : 16170 Rouillac

Département : Charente

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Rouillac

Lancement du corner La Halte Rouillacaise

REMI LANDIER La cave le CHAI 27 133 rue de Châteauneuf Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-11 21:00:00

Date(s) :
2026-06-11

After-Work de lancement du corner La Halte Rouillacaise au Chai 27
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REMI LANDIER La cave le CHAI 27 133 rue de Châteauneuf Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 77 65  laboutiqueduchai27@gmail.com

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English :

After-Work launch of La Halte Rouillacaise corner at Chai 27

L’événement Lancement du corner La Halte Rouillacaise Rouillac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Rouillacais

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