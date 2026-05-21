Lancement du corner La Halte Rouillacaise REMI LANDIER La cave le CHAI 27 Rouillac
Lancement du corner La Halte Rouillacaise REMI LANDIER La cave le CHAI 27 Rouillac jeudi 11 juin 2026.
Rouillac
Lancement du corner La Halte Rouillacaise
REMI LANDIER La cave le CHAI 27 133 rue de Châteauneuf Rouillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-11 21:00:00
Date(s) :
2026-06-11
After-Work de lancement du corner La Halte Rouillacaise au Chai 27
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REMI LANDIER La cave le CHAI 27 133 rue de Châteauneuf Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 77 65 laboutiqueduchai27@gmail.com
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English :
After-Work launch of La Halte Rouillacaise corner at Chai 27
L’événement Lancement du corner La Halte Rouillacaise Rouillac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Rouillacais
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