Lancement du corner La Halte Rouillacaise REMI LANDIER La cave le CHAI 27 Rouillac

Rouillac

Lancement du corner La Halte Rouillacaise

REMI LANDIER La cave le CHAI 27 133 rue de Châteauneuf Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:30:00

fin : 2026-06-11 21:00:00

Date(s) :

2026-06-11

After-Work de lancement du corner La Halte Rouillacaise au Chai 27

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REMI LANDIER La cave le CHAI 27 133 rue de Châteauneuf Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 77 65 laboutiqueduchai27@gmail.com

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English :

After-Work launch of La Halte Rouillacaise corner at Chai 27

L’événement Lancement du corner La Halte Rouillacaise Rouillac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Rouillacais