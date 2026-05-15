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Bal des pompiers Place Henri Auboin Rouillac

Bal des pompiers Place Henri Auboin Rouillac samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Place Henri Auboin

Adresse : Centre d'incendie et de secours

Ville : 22250 Rouillac

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Rouillac

Bal des pompiers

Place Henri Auboin Centre d’incendie et de secours Rouillac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-07-11 03:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Animation de 16h à 19h
Restauration à partir de 19h
Tombola

Dj set avec LP animation à partir de 21h
Venez partager un moment festif et convivial et soutenir vos pompiers !
Ambiance garantie sous les tropiques… sans quitter Rouillac !   .

Place Henri Auboin Centre d’incendie et de secours Rouillac 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 5 45 21 82 05 

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English :

L’événement Bal des pompiers Rouillac a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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