Bal des pompiers Place Henri Auboin Rouillac
Bal des pompiers Place Henri Auboin Rouillac samedi 11 juillet 2026.
Rouillac
Bal des pompiers
Place Henri Auboin Centre d’incendie et de secours Rouillac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-07-11 03:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Animation de 16h à 19h
Restauration à partir de 19h
Tombola
Dj set avec LP animation à partir de 21h
Venez partager un moment festif et convivial et soutenir vos pompiers !
Ambiance garantie sous les tropiques… sans quitter Rouillac ! .
Place Henri Auboin Centre d’incendie et de secours Rouillac 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 5 45 21 82 05
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English :
L’événement Bal des pompiers Rouillac a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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