Bal des pompiers Place Henri Auboin Rouillac

Rouillac

Bal des pompiers

Place Henri Auboin Centre d’incendie et de secours Rouillac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 16:00:00

fin : 2026-07-11 03:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Animation de 16h à 19h

Restauration à partir de 19h

Tombola

Dj set avec LP animation à partir de 21h

Venez partager un moment festif et convivial et soutenir vos pompiers !

Ambiance garantie sous les tropiques… sans quitter Rouillac ! .

Place Henri Auboin Centre d’incendie et de secours Rouillac 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 5 45 21 82 05

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English :

L’événement Bal des pompiers Rouillac a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor