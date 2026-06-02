Badminton en famille rue des Fins Bois Rouillac
Badminton en famille rue des Fins Bois Rouillac vendredi 10 juillet 2026.
Rouillac
Badminton en famille
rue des Fins Bois Gymnase Rouillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:30:00
fin : 2026-08-07 17:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-07
Badminton en famille
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rue des Fins Bois Gymnase Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
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English :
Family Badminton
L’événement Badminton en famille Rouillac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais
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