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Badminton en famille rue des Fins Bois Rouillac

Badminton en famille rue des Fins Bois Rouillac vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : rue des Fins Bois

Adresse : Gymnase

Ville : 16170 Rouillac

Département : Charente

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Rouillac

Badminton en famille

rue des Fins Bois Gymnase Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:30:00
fin : 2026-08-07 17:30:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-08-07

Badminton en famille
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rue des Fins Bois Gymnase Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11 

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English :

Family Badminton

L’événement Badminton en famille Rouillac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais

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