Rouillac

Grand vide-grenier

Rouillac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Petite Restauration Galettes/Saucisses.

Inscriptions au P’tit Dépanneur. 1€ le mètre minimum 2 mètres .

Rouillac 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 75 93

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English :

L’événement Grand vide-grenier Rouillac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor