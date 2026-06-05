Grand vide-grenier Rouillac
Grand vide-grenier Rouillac samedi 4 juillet 2026.
Rouillac
Grand vide-grenier
Rouillac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Petite Restauration Galettes/Saucisses.
Inscriptions au P’tit Dépanneur. 1€ le mètre minimum 2 mètres .
Rouillac 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 75 93
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English :
L’événement Grand vide-grenier Rouillac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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