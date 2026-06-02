Initiation Badminton rue des Fins Bois Rouillac
Initiation Badminton rue des Fins Bois Rouillac lundi 20 juillet 2026.
Rouillac
Initiation Badminton
rue des Fins Bois Gymnase Rouillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-20 15:00:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-14
Badminton en famille
.
rue des Fins Bois Gymnase Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Family Badminton
L’événement Initiation Badminton Rouillac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais
À voir aussi à Rouillac (Charente)
- Lancement du corner La Halte Rouillacaise REMI LANDIER La cave le CHAI 27 Rouillac 11 juin 2026
- Fête de la musique Rouillac 20 juin 2026
- Badminton en famille rue des Fins Bois Rouillac 10 juillet 2026
- Bal des pompiers Place Henri Auboin Rouillac 11 juillet 2026
- Baptême de l’air 249 rue jean mermoz Rouillac 16 juillet 2026