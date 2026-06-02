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Initiation Badminton rue des Fins Bois Rouillac

Initiation Badminton rue des Fins Bois Rouillac lundi 20 juillet 2026.

Lieu : rue des Fins Bois

Adresse : Gymnase

Ville : 16170 Rouillac

Département : Charente

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Rouillac

Initiation Badminton

rue des Fins Bois Gymnase Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-20 15:00:00

Date(s) :
2026-07-20 2026-08-14

Badminton en famille
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rue des Fins Bois Gymnase Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11 

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English :

Family Badminton

L’événement Initiation Badminton Rouillac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais

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