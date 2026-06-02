Initiation Badminton rue des Fins Bois Rouillac

Rouillac

Initiation Badminton

rue des Fins Bois Gymnase Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-07-20 15:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-14

Badminton en famille

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rue des Fins Bois Gymnase Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11

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English :

Family Badminton

L’événement Initiation Badminton Rouillac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais