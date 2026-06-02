Yoga en famille avec les tout-petits Pôle Enfance du Rouillacais Rouillac
Yoga en famille avec les tout-petits Pôle Enfance du Rouillacais Rouillac mardi 28 juillet 2026.
Rouillac
Yoga en famille avec les tout-petits
Pôle Enfance du Rouillacais 283 Av. Paul Ricard Rouillac Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 11:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Yoga en famille avec les tout-petits
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Pôle Enfance du Rouillacais 283 Av. Paul Ricard Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
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English :
Family yoga with toddlers
L’événement Yoga en famille avec les tout-petits Rouillac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais
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