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Yoga en famille avec les tout-petits Pôle Enfance du Rouillacais Rouillac

Yoga en famille avec les tout-petits Pôle Enfance du Rouillacais Rouillac mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Pôle Enfance du Rouillacais

Adresse : 283 Av. Paul Ricard

Ville : 16170 Rouillac

Département : Charente

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 3 3 3

Rouillac

Yoga en famille avec les tout-petits

Pôle Enfance du Rouillacais 283 Av. Paul Ricard Rouillac Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 11:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Yoga en famille avec les tout-petits
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Pôle Enfance du Rouillacais 283 Av. Paul Ricard Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11 

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English :

Family yoga with toddlers

L’événement Yoga en famille avec les tout-petits Rouillac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais

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