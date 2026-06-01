AGENDA · Rouillac
Initiation Rugby en famille Stade municipal de rugby Rouillac
lundi 10 août 2026 · Stade municipal de rugby · Rouillac
Informations pratiques
Rouillac
Initiation Rugby en famille
Stade municipal de rugby Boulevard Wiesenthed Rouillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:30:00
fin : 2026-08-10 12:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Initiation rugby en famille
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Stade municipal de rugby Boulevard Wiesenthed Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
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English :
Family rugby initiation
L’événement Initiation Rugby en famille Rouillac a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme du Rouillacais
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