Initiation Rugby en famille Stade municipal de rugby Rouillac

Informations pratiques

Rouillac

Initiation Rugby en famille

Stade municipal de rugby Boulevard Wiesenthed Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:30:00

fin : 2026-08-10 12:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Initiation rugby en famille

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Stade municipal de rugby Boulevard Wiesenthed Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11

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English :

Family rugby initiation

L’événement Initiation Rugby en famille Rouillac a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme du Rouillacais