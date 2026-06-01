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AGENDA · Rouillac

Initiation Rugby en famille Stade municipal de rugby Rouillac

lundi 10 août 2026 · Stade municipal de rugby · Rouillac

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Stade municipal de rugby
Adresse
Boulevard Wiesenthed
Ville
16170 Rouillac
Département
Charente
Tarif

Rouillac

Initiation Rugby en famille

Stade municipal de rugby Boulevard Wiesenthed Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:30:00
fin : 2026-08-10 12:00:00

Date(s) :
2026-08-10

Initiation rugby en famille
  .

Stade municipal de rugby Boulevard Wiesenthed Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11 

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English :

Family rugby initiation

L’événement Initiation Rugby en famille Rouillac a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme du Rouillacais

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