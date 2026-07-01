Visite-conférence « Montez à bord ! », Musée de la gare, Rouillac

Informations pratiques

Visite-conférence « Montez à bord ! » Samedi 19 septembre, 15h00 Musée de la gare Charente

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Montez à bord !

Le temps d’une heure, embarquez pour un voyage en Charente au temps de la vapeur. Des gares disparues aux petits trains qui reliaient les villages, découvrez une aventure humaine et technique qui a transformé la vie quotidienne de générations de Charentais.

Cette visite-conférence, animée par Francis Fort et Claude Faucon, passionnés de trains de l’association Angoulême modélisme ferroviaire, sera illustrée de documents d’époque et ponctuée d’anecdotes et de souvenirs. Elle s’appuie notamment sur des extraits du bel ouvrage d’Yvette Renaud et Henry Le Diraison, afin de redonner vie à un patrimoine ferroviaire souvent oublié et de rendre hommage à ces deux auteurs. Départ immédiat pour un voyage dans le passé !

Musée de la gare 1134 avenue du Petit Mairat, 16170 Gourville Rouillac 16170 Gourville Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 21 80 05 [{« type »: « phone », « value »: « 0545218005 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com?IdPublication=b6bb2728-fd67-4d8b-991e-a162daaf95cd&culture=fr-FR&idoi=b03ffa24-2ac9-482f-92e2-534ce68e5fcf&searchFirstAvailableDates=1 »}] Ancienne gare de 1911 réhabilitée, le musée abrite une locomotive présentée dans un local vitré de 18 mètres de long. Cette locomotive vapeur de 1900 desservait la ligne Saint-Angeau – Segonzac.

On y trouve également des cartes, des photos des gares, la pompe à incendie… l’ancienne horloge du clocher.

Sur le site, sont aussi visibles : un atelier de cloutier, une dizaine de mannequins habillés avec des costumes d’époque, des collections de casquettes, médailles, poinçonneuses billets, lampes de quai, panneaux, boutons vêtements, locomotives miniatures et environ 250 objets de collection.

Montez à bord !

© Office de Tourisme du Rouillacais