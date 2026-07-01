Visite libre du musée de la gare de Gourville, Musée de la gare, Rouillac

Informations pratiques

Visite libre du musée de la gare de Gourville 19 et 20 septembre Musée de la gare Charente

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite libre du musée de la gare.

Découvrez l’ancienne gare de 1911, aujourd’hui réhabilitée, ainsi que le musée qui met en valeur la mémoire ferroviaire.

Le clou de la visite est bien sûr la locomotive à vapeur de 1910.

Sans réservation.

Musée de la gare 1134 avenue du Petit Mairat, 16170 Gourville Rouillac 16170 Gourville Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 21 80 05 Ancienne gare de 1911 réhabilitée, le musée abrite une locomotive présentée dans un local vitré de 18 mètres de long. Cette locomotive vapeur de 1900 desservait la ligne Saint-Angeau – Segonzac.

On y trouve également des cartes, des photos des gares, la pompe à incendie… l’ancienne horloge du clocher.

Sur le site, sont aussi visibles : un atelier de cloutier, une dizaine de mannequins habillés avec des costumes d’époque, des collections de casquettes, médailles, poinçonneuses billets, lampes de quai, panneaux, boutons vêtements, locomotives miniatures et environ 250 objets de collection.

Visite libre du musée de la gare

©Office detourismd u Rouillacais