COLLECTE MOBILE DON DE SANG Centre Culturel Le vingt sept Rouillac
mercredi 29 juillet 2026 · Centre Culturel Le vingt sept · Rouillac
Informations pratiques
Rouillac
COLLECTE MOBILE DON DE SANG
Centre Culturel Le vingt sept Boulevard d’Emcamp Rouillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:30:00
fin : 2026-07-29 19:30:00
Date(s) :
2026-07-29
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Rouillac et ses environs vous attend à la collecte de sang mobile le 29 juillet 2026 au Centre Culturel le 27. Ne doutant pas de votre engagement dans le don de soi, nous saurons vous accueillir.
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Centre Culturel Le vingt sept Boulevard d’Emcamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 22 82 30
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English :
The Rouillac and Surrounding Areas Volunteer Blood Donors’ Association looks forward to seeing you at the mobile blood drive on July 29, 2026, at the Cultural Center on the 27th. We are confident in your commitment to giving of yourself, and we look forward to welcoming you.
L’événement COLLECTE MOBILE DON DE SANG Rouillac a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Rouillacais
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