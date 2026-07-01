Enquête policière « Vol à la gare », spécial 6-10 ans, Musée de la gare, Rouillac

Informations pratiques

Enquête policière « Vol à la gare », spécial 6-10 ans Samedi 19 septembre, 11h00 Musée de la gare Charente

Gratuit. Sur réservation. Limité à 12 personnes. Enfants de 6 à 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Un vol a été commis à la gare : vous avez 60min pour mener l’enquête et retrouver le coupable.

Pour les enfants de 6 à 10 ans.

Nombre de places limité. Réservation obligatoire.

Musée de la gare 1134 avenue du Petit Mairat, 16170 Gourville Rouillac 16170 Gourville Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 21 80 05 [{« type »: « phone », « value »: « 05 45 21 80 05 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com?IdPublication=b6bb2728-fd67-4d8b-991e-a162daaf95cd&culture=fr-FR&idoi=b03ffa24-2ac9-482f-92e2-534ce68e5fcf&searchFirstAvailableDates=1 »}] Ancienne gare de 1911 réhabilitée, le musée abrite une locomotive présentée dans un local vitré de 18 mètres de long. Cette locomotive vapeur de 1900 desservait la ligne Saint-Angeau – Segonzac.

On y trouve également des cartes, des photos des gares, la pompe à incendie… l’ancienne horloge du clocher.

Sur le site, sont aussi visibles : un atelier de cloutier, une dizaine de mannequins habillés avec des costumes d’époque, des collections de casquettes, médailles, poinçonneuses billets, lampes de quai, panneaux, boutons vêtements, locomotives miniatures et environ 250 objets de collection.

Un vol a été commis à la gare, vous avez 60 min pour mener l’enquête et retrouver le coupable.

©Office de tourisme du Rouillacais